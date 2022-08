Fudbal, Engleska i Srbija: Hoće li Mitrović zablistati i u Premijer ligi

Pre 1 sata

Da li je zaista bio neuspešan u Premijer ligi?

To mu je bila prva sezone u Engleskoj, pošto je prešao iz belgijskog Anderlehta za sumu od 15 miliona evra.

To je samo jedan pogodak manje nego što su dali Romelu Lukaku za Mančester Junajted, Roberto Firmino za Liverpul i Son Hjong Min za Totenhem te sezone.

On je počeo samo 13 utakmica u dao tri gola, a pao je u nemilost kod trenera Parkera.

„Iako se nije proslavio u Premijer ligi tada, ne može se reži da je on glavni krivac za loše rezultate", objašnjava Gordon Dejvis, bivši napadač Fulama.

„To su uvek bile ekipe koje se bore za opstanak, a to znači dve stvari: Ne postižete mnogo golova i uvek morate da se branite".

„On je kao sunđer"

Treba, dodaje, imati na umu da je to bilo veoma teško takmičenje za jednog omladinca.

„Samo bismo jednom prošli kroz neke detalje na treningu on bi na prvoj sledećoj utakmici to već primenjivao, a onda samo to ponavljao.