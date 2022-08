Film i Holivud: Zašto je Bred Pit najveća filmska zvezda 21. veka

Prvo je bio zgodni ljubavnik u Telmi i Luiz, maloj ulozi koja je naterala gledaoce da se zapitaju: „Ko je on?" davne 1991.

Sa izvedbama koje se kreću u više žanrova tokom tri decenije i mudrom strategijom odnosa s javnošću, on je model kako upravljati karijerom filmske zvezde.

Pitove najbolje izvedbe su one koje su mu donele Oskara, poput kaskadera Klifa Buta u filmu Bilo jednom u Holivudu (2019): drama prožeta crnim humorom.

Njegove klasične komedije su retke, ali postoje. On urnebesno plovi kroz film Džola i Itana Koena Spaliti posle čitanja (2008) kao trener u teretani koji žvaće žvake, vozi bicikl i nije previše bistar.

Bio je to pametan zaokret u karijeri, drugačiji od puteva većine velikih zvezda njegove generacije i stasa.

Met Dejmon (51) je od Džejsona Borna prešao do ozbiljnog oca u filmovima poput Stillwater (2021). Ali Pit (58) birao je najrazličitije uloge.

Taj opseg je deo lukave formule. Bez jedinstvene ličnosti na ekranu, osim što izgleda kao Bred Pit, on može da izbegne da bude tipiziran ili ustajao.

Pronalaženje aduta

On nehajno odbacuje svoj izgled i u filmu Bilo jednom u Holivudu, kao meta i komični efekat.

Kada Klif poseti ranč na kome se nalazi porodica Menson, on sumnja da iskorištavaju starog prijatelja (Brus Dern).

To je još jedan od Pitovih pametnih slatkih momenata u kojima se balansira zabrinutost za slepog starca sa opuštenim šarmom i svešću o apsurdnosti situacije.

A u Ubij ih nežno on ponekad slikovito krvavoj drami unosi duhovitost.

„Postaju svi dirljivi, emotivni. Plaču, mole, preklinju... Sramotno je", kaže on, praveći mrzovoljno lice.

U intervjuu za ET Kanada, on pominje lakoću filma, dodajući: „Ipak, ispod toga je tema sudbine, slobodne volje", koju on naziva „podvodnom strujom filma, kroz ovaj sistem isporuke komedije".