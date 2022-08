Naoružanje i Hladni rat: Izgubljene nuklearne bombe koje niko ne može da pronađe

Pre 31 minuta

Bilo je to blago zimsko jutro na vrhuncu Hladnog rata.

Ispod njega je nešto visilo, iako nije mogao da razazna šta je to, a onda je skliznuo ispod talasa.

U to vreme je radio kao oficir za uklanjanje bombi u Pomorskom vazdušnom postrojenju Sigonela, na istoku Sicilije.

Nepoznati broj

Dogodile su se najmanje 32 takozvane nesreće sa „slomljenom strelom" - one koje su uključivale ove katastrofalno destruktivne uređaje za ravnanje zemlje - od 1950. godine.

Ali tri američke bombe su potpuno nestale - one su i dan-danas tamo negde, vrebaju u močvarama, poljima i okeanima širom planete.

On objašnjava da se potpuna lista pojavila tek kada je 1980-ih skinuta oznaka tajnosti sa sažetka koji je pripremilo Ministarstvo odbrane SAD.

Mnogi slučajevi su se desili tokom Hladnog rata kada je nacija lelujala na ivici obostrano zagarantovanog uništenja sa Sovjetskim Savezom - i shodno tome držala avione naoružane nuklearnim oružjem na nebu sve vreme od 1960. do 1968. godine, u operaciji poznatoj kao Chrome Dome .

Ekscentrični američki milijarder Hauard Hjuz, poznat po širokom spektru aktivnosti, između ostalog i to da je bio pilot i filmski režiser, pretvarao se da je zainteresovan za duboko morsko rudarenje.

„Ali u stvari, to nije bilo rudarenje u dubokom moru, to je bio napor da se napravi džinovska kandža koja bi mogla da se spusti sve do morskog dna, zgrabi podmornicu i vrati je gore", kaže Luis.