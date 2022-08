Rusija i Ukrajina: Ruski tenkista osuđen na 10 godina zatvora zbog gađanja stambene zgrade u Černigovu

Pre 1 sata

On je na prvom sudskom ročištu priznao krivicu .

Autor fotografije, TASS/SOPA Images via ZUMA Press Wire

„Izvinjavam se narodu Ukrajine što smo upali ovde, to je bilo pogrešno sa naše strane. A zbog mog čina - veoma mi je žao što sam to uradio. I ubuduće ne bih sledio takva naređenja, jer su kriminalna", rekao je on.