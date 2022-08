Velika Britanija: „Moja beba je data na staranje i potom ubijena“

Majka i beba su se odmah vezali jedno za drugo - Lora to opisuje kao „savršeno".

Bilo je to 2019. godine i tokom čitave naredne godine, pokušavala je da ga vrati.

Kad je Lora zatrudnela sa Lilendom-Džejmson, bio je to tračak nade za nju - prilika da zaboravi na nemirnu prošlost.

„Želela sam da uradim sve što je u mojoj moći da budem sigurna da socijalna služba neće ni taći ovo dete. Bila sam na sedmom nebu. Nisam ih ni čula ni videla sve do 22. nedelje trudnoće."

Oni tvrde da su joj to saopštili tri puta.

Lora to negira i kaže da i dalje čeka papirologiju i da je samo dobila potvrdu kad je socijalna radnica odnosila njenog sina iz bolnice.

One nisu imale predstavu da će Lilend-Džejms biti oduzet.

„Prvi put kad smo za to čuli bilo je kad nas je Lora pozvala iz bolnice. Bile smo skrhane", kaže Ajšija.

Kakvi god da su bili planovi zvaničnika, one nisu bile obaveštene o njima, kažu one.

Ajšija kaže da su one imale vlastiti plan prema kome bi se Lora starala o bebi kod kuće.

Nakon što je on odnesen, bilo je nekoliko pokušaja pregovora sa Okružnim većem Kambrije da se on dovede kući.

Ona kaže da se u to vreme obratila Okružnom veću Kambrije za pomoć, ali da nije dobila ono što joj je bilo potrebno.

Ali kad ga je konačno dobila, to prosto nije bilo to.

Lora to osporava - i kaže da je vreme koje je provodila sa Lilendom-Džejmsom u kontaktnom centru trebalo da ukaže na to da je sposobna da se brine o sinu.

Dvadeset drugog avgusta 2020. godine, Lilend-Džejms je zvanično smešten kod hraniteljke Lore Kasl, sa namerom da on bude usvojen.

Iz Okružnog veća Kambrije kažu da jeste bio planiran sastanak pre odobravanja naloga za usvajanje, ali svi učesnici su morali prvo da budu emocionalno spremni za to, a pandemija je takođe otežavala stvar.

To je sve što joj je preostalo.

„Nisam mogla da spavam celu noć. Razmišljala sam da li mogu da idem od bolnice do bolnice i da ga pronađem. Bilo je pakosno s njihove strane što mi nisu rekli."

Ali narednog dana, kada je postalo jasno da on neće preživeti, pozvali su Loru u roku od sat vremena.

Ona kaže da u vreme kad je stigla do njegove sobe, Lilend-Džejms već bio mrtav.

„Rekla sam da je ubio taj kod koga je bio. Hirurg mi je rekao: 'Posumnjali smo u to i istraga je pokrenuta čim je Lilend-Džejms dospeo u bolnicu'."

„Mada moram da prestanem da ga šamaram, jer ako krenem neću umeti da se zaustavim a to neće biti dobro za nas i osećaću se loše."

Ove poruke i zlostavljanje bili su skrivani od socijalnih radnika, oni nisu imali pojma da se to dešava - ali su počeli da se brinu zbog onoga što im je Lora Kasl govorila za dečaka.

Ali kad je Lori Kasl to saopšteno, ona je jednoj socijalnoj radnici rekla da „Lilend-Džejms ne ide nikuda".

On je ispričao na sudu da je ujutro fatalnog dana bio u krevetu i spavao posle noćne smene.

BBC je saznao da trenutno ima 26 majki u zapadnoj Kambriji koje su žrtve porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja, a kojima preti oduzimanje dece zato što socijalni radnici izražavaju zabrinutost zbog uticaja koji to može da ima na decu.

Od svih 26 žena kojima ona pomaže traži se da prođu proceduru procene zaštićenosti dece, uprkos tome što su i same bile žrtve.

To je zbog pogrešnog verovanja, kaže ona, da ove žene ne mogu da pruže zaštitu rođenoj deci.

„U devet od deset slučajeva, one moraju da obezbede kontakt deteta sa osobom koja ih je zlostavljala."

„Jednoj ženi su oduzeta deca i preseljena su kod oca, a ta deca i dan-danas iznose optužbe da ih on pipka."

„Nije bilo važno kod koga smo ih vodili. Šokantno je da se ništa nije desilo. Pokazali smo to mnogim ljudima, liderima zajednica, ali ništa se nije promenilo."

Procena bezbednosti povodom usvajanja i događaji koji su doveli do smrti Lilenda-Džejmsa pokazala je da je Lora Kasl lagala i obmanula socijalne radnike o svom mentalnom i fizičkom zdravlju, konzumiranju alkohola i dugovima.

„Izgubila sam računicu koliko puta sam tražila da mi vrate moju bebu. Bilo je to kao da su me izbrisali sa lica zemlje. Kad je stigao kući, bilo je to u drvenom sanduku", kaže ona.