Vocap i tehnologija: Mark Zakerberg najavljuje nove funkcije za privatnost

Pre 24 minuta

„Tihi" izlazak

I iako postoje načini da se to isključi za individualne grupne četove, opcija da se „tiho" izađe ne nudi se korisnicima jednom kad odluče da „izađu iz grupe" - ponekad izazvavši neprijatnost, nelagodu ili dramu onima koji žele da izađu neprimećeno.

Šefica za proizvode Ejmi Vora rekla je da je to deo naglaska platforme na „građenju funkcija proizvoda koje osnažuju ljude da imaju više kontrole i privatnosti nad svojim porukama".

Ali ukoliko korisnici nisu podstaknuti da koriste ove funkcije ili do kraja ne znaju za njihovo postojanje u aplikaciji, njihov uticaj može da bude ograničen.

„Ako one nisu difolt ili ako se korisnici ne podstiču da razmisle o opcijama, onda one nisu nužno previše korisne, jer korisnici nisu svesni da je to nešto što mogu da urade", dodala je ona.