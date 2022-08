Tenis: Serena Vilijams nagovestila povlačenje posle US opena

Serena Vilijams je nagovestila da će završiti tenisku karijeru pošto je izjavila da „okreće novu stranicu" koja nema veze sa ovim sportom posle US opena ove godine.

Vilijams je rekla da će igrati na US Openu u Njujorku, turniru koji počinje u avgustu i gde je prethodno osvojila šest titula.

„Razumem. To su lepi snovi. Ali, ne tragam za nekim ceremonijalnim poslednjim trenutkom na terenu", dodala je.

„Užasna sam u opraštanju, najgora na svetu. Ali molim vas da budete svesni da sam vam zahvalnija nego što to umem da opišem."

„Sa suprugom Aleksisom sam jedva govorila o tome, to je kao tabu tema", zapisala je.

„Ni sa ocem i majkom ne mogu o tome. Kao da nije stvarno dok ne izgovorite naglas. Kad dođe do toga, knedla mi bude u grlu i počnem da plačem.

Teniserka je po sedam puta osvajala Vimbldon i Australijan open, šest puta US open i tri puta Rolan Garos.

„Bilo je mnogo mečeva u kojima sam pobedila jer me je neko naljutio ili otpisao. Uvek me je to motivisalo", objasnila je.