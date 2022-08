Ukrajina i Rusija: Eksplozije u ruskoj vojnoj bazi na Krimu - sabotaža, rakete ili cigarete

Najavljeni su i napadi na strateški važan most koji povezuje Krim sa teritorijom Rusije.

Poluostrvo, prepuno vojnih objekata još od sovjetskih vremena, do sada je bilo veoma dobro zaštićeno od bilo kakvog napada, pre svega, iz vazduha.

Jedna od pretpostavki vojnih stručnjaka zasnovana je na mogućnosti da je Ukrajina možda dobila neko oružje ili ga unapredila, ali za to nema čvrstih dokaza.

Koliko je bilo eksplozija?

Na osnovu snimaka je teško utvrditi na koliko tačno mesta na aerodromu je došlo do eksplozija.

Do sada su detalji o razmerama pričinjene štete bili izuzetno oskudni.

Šta kažu Rusi, a šta Ukrajinci?

U Kijevu nije bilo jasne potvrde o dejstvima Oružanih snaga Ukrajine, usled kojih je moglo doći do eksplozija.

Aleksej Reznikov, ukrajinski ministar odbrane, odbio je tokom posete Danskoj da komentariše da li je njegova vojska umešana u eksplozije u skladištu municije na Krimu, rekavši da je do njih došlo zbog loše ugašenih cigareta.

„Mislim da su ruski vojnici na aerodromu zaboravili jedno vrlo jednostavno pravilo, a to je da se ne puši na opasnim mestima. I to je to", rekao je ironično Reznikov novinarima u Danskoj gde se nalazi zbog donatorske konferencije.