Ukrajina i Rusija: Ukrajinski radnici nuklearne elektrane tvrde da ih ruski vojnici „drže na nišanu“

Pre 1 sata

U četvrtak je prijavljeno još granatiranja, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorio je da borbe oko nuklearnog postrojenja „mogu dovesti do katastrofe".

To je mesto koje je doživelo teško granatiranje u poslednjih par nedelja - prijavljeno je ispaljivanje i do 120 raketa u samo jednoj noći.

One dolaze iz pravca Energodara, grada u kom se nalazi elektrana.

Na skorašnjim snimcima vidi se kako vojna vozila ulaze unutra, a Svetlana nema nikakvih sumnji u to da se ona koristi kao baza.

„Svaki dan se voze do elektrane i od nje u vojnim vozilima", kaže ona.

Ne zna se zbog čega dolazi do tih otmica, ali građani govore o zastrašivanju dok se Rusi trude da zavedu red.

Zaporožje: Kako se odvijala kriza

On priznaje da će biti potrebno „dva do tri meseca" da Rusi preusmere energiju u vlastitu mrežu, ako im je to krajnji cilj.