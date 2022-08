Film i Holivud: Preminula glumica En Heč, ali je na aparatima za održavanje kako bi donirali njene organe

Pre 47 minuta

Igrala je Ejmi Barns, geološkinju i seizmološkinju u filmu Vulkan, zajedno sa Tomijem Li Džonsom, dok je u kultnom filmu I Know What You Did Last Summer (Znam šta si radio prošlog leta) glumila Melisu „Misi" Igan.