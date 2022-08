Muzika i moda: Madona, ta materijalna devojka

Zanemarimo načas saplitanja o plašteve, Madona - dugogodišnja kraljica kameleonskog izgleda i popa građenog na imidžu - ima opsežno dokumentovan istorijat skretanja pažnje javnosti na sebe, kao neko ko je oduvek posedovao urođeno razumevanje moći marketinga kad se kostimirate za ulogu.

Niko ko je odrastao osamdesetih nije propustio da primeti atomski uticaj svake Madonine nove inkarnacije na kulturu mladih, dok je njena odeća (i stav) neustrašivo dovodio u pitanje dugogodišnje konvencije koje se tiču seksualnosti, roda, vere i, u poslednje vreme, šta je primereno godinama.

Kao dete, Madona je želela kad poraste da bude ili filmska zvezda ili časna sestra.

U međuvremenu je naširoko istražila obe uloge kroz odeću koju je nosila - Merilin Monro i katolička ikonografija bile su ključna inspiracija za širenje kataloga njenog izgleda, od glamura pedesetih (Material Girl) do grešnice koja se pokajala (Like a Prayer) i duhovnog entiteta (Ray of Light).

Najprepoznatljiviji imidž njene karijere verovatno ostaje venčanica koju je nosila na omotu drugog albuma, Like a Virgin, sa belim korsetom, dugim čipkanim rukavicama i nakitom u vidu raspeća i Boy Toy kaiša.

Madonina dugogodišnja lična stilistkinja Arijana Filips opisala je kontrast jarkobele venčanice kao „jedan od najšokantnijih, oslobađajućih i uticajnijih trenutaka u pop kulturi/modnoj industriji", dodavši da „moda od tada više nikad nije bila ista".

Potpis ispod fotografije, Niko ko je odrastao osamdesetih nije propustio da primeti atomski uticaj svake Madonine nove inkarnacije na kulturu mladih

Madona Luiza Čikone doživljavala je odeću kao sredstvo pobune još od najranijih dana.

Uticaj gubitka majke od raka dojke kad je imala samo pet godina dobro je poznat; u intervjuu za Veniti fer jednom je opisala mlađu verziju sebe kao „usamljenu devojku koja je uvek tražila nešto".

U knjizi Madona: Biografija, autorka Meri Kros opisuje kako je najstarija ćerka među osmoro dece odbijala je da nosi identičnu odeću u koju je kućna pomoćnica koja je kasnije postala maćeha Džoan Gustafson volela da oblači devojčice Čikoneovih, pa je „namerno nosila neuparene čarape i odeću".

Govoreći o tinejdžerskoj fazi, ona tvrdi: „Nisam bila baš potpuna buntovnica. Stalo mi je bilo da budem dobra u nečemu".

„Nisam brijala pazuh i nisam nosila šminku kao što to rade normalne devojke. Ali sam zato učila i imala sam dobre ocene… želela sam da postanem neko."

Kao studentkinja plesa u Školi muzike, pozorišta i plesa na Univerzitetu u Mičigenu sedamdesetih, ova rođena stanovnica „Bej sitija" dolazila je na časove noseći pocepane helanke koje su držale ziherice i „negovala je namerni oskudni stil", prema pisanju Kros.

Kombinujući krop topove, mini suknje preko tri četvrt pantalona, pankerske nitne na narukvicama i kaiševima sa mrežastim čarapama, mlada Madona je formulisala ulični, buvljački stil sa danas legendarnim a tada inovativnim asesoarima poput čipkanih rukavica, zamršene biserne ogrlice i brojanice, mase gumenih narukvica i nakita sa raspećem kultne njujorške dizajnerke francuskog porekla, stilistkinje i umetnice Maripol.

(U intervjuu za Njujork tajms, pevačicina publicistkinja Liz Rozenberg prisetila se kako je Madona prvi put ušla u njenu kancelariju 1983. godine, kao nepoznata pevačica i „plesna umetnica" sa klupske scene donjeg Ist Sajda koju je angažovao Vorner za dva singla, u „crnoj odeći sa stotinu gumenih narukvica na obe ruke".)

Naizgled složeni izgled krunisali su bezbroj gumica vezanih u grubo izbeljenoj plavoj kosi i prenaglašena šminka: čupave obrve, tamno iscrtane oči, mladež u stilu Merilin Monro i upadljivi karmin.

Autor fotografije, Rex Features Potpis ispod fotografije, Madona u kupastom grudnjaku jedan je od najnezaboravnijih prizora devedesetih

Provokatorka

Kad je u pitanju njen imidž, Madona je oduvek imala jaku podršku - provokator Žan Pol Gotje bio je mozak iza grudnjaka na njenoj svetskoj turneji Blond Ambition iz 1990. godine.

„Najlegendarniji odnos rok zvezda-modni kreator su Madona i Žan Pol Gotje… uzajamno korisna veza, mislim da su savršeno razumeli jedno drugo", kaže Tim Blenks, glavni urednik na Style.com, u video snimku o pevačicinom izlasku na modnu pistu za Gotjeovu prolećnu kolekciju 1995. godine, gurajući štene u kolicama za bebe.

„Podario joj je izgled koji će ljudi uvek vezivati za nju, a ona mu je podarila profil koji on do danas nije izgubio. Kad pomislite na devedesete, Madona u kupastom Gotjeovom grudnjaku jedan je od prizora decenije koja se nikad ne zaboravlja."

Gotje je stajao i iza kimona inspirisanog Memoarima jedne gejše koji se pojavljuju u spotu za Nothing Really Matters i na turneji Drowned World, a pevačica ga je nosila i na dodeli nagrade Gremi 1999. godine, gde je Ray of Light osvojio četiri nagrade.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Žan Pol Gotje je stajao iza kimona inspirisanog Memoarima jedne gejše devedesetih

Teatralnost na crvenom tepihu popularni je sport za Madonu, koja voli da razdvaja more sveprisutnih svečanih večernjih haljina kombinacijama koje privlače pažnju.

Nosila je sari bosih nogu kad je išla da preuzme svoju prvu nagradu Versaće na Modnim nagradama VH1 1998. godine.

„Ona je skandalozna, provokativna, nedostižna i tokom godina svi smo gledali kako je evoluirala od prevejane mlađe sestre do device neveste, od boginje seksa do jogina", kaže Sting, koji je tada dodeljivao nagradu sa Donatelom Versaće.

„Njen um je jednako cenjen baš kao i njeno telo, ona jednako izaziva strah kao i požudu. Ona vodi, drugi je slede."

Na dodeli nagrada Gremi 2015. godine, nosila je visoke čizme i matadorima inspirisan Živenšijev bodi, bezobrazno zadižući crnu čipkanu suknjicu da bi paparacima pokazivala mrežastu zadnjicu.

„Budi savršeno zadovoljna onim ko si, neko jedinstven, redak i neustrašiv", izjavila je pre nego što je otpevala novi singl Living For Love.

Buntovno srce

Uprkos tome što je ušla u sedmu deceniju života, kraljica popa i vrhunska provokatorka nije prekinula naviku da se razgolićuje.

Prvi put je pozirala golišava kao još nepoznata, a potom u svojoj knjizi Seks i na Gotjeovoj modnoj pisti 1992. godine.

Kao večiti skandal-majstor pokazala je bradavicu na koncertu u Istanbulu tokom turneje MDNA 2012. godine, svega nekoliko dana nakon što je otkrila golu stražnjicu na koncertu u Rimu.

Komentatori su tako postali zabrinutiji da li njeni postupci i odežda odgovaraju njenim godinama nego bilo kakvom političkom korektnošću.

„Ona izgleda kao da je ponavljala drugi srednje 48 puta", našalila se Džoan Rivers na račun njenog stila čirlidersice na koncertu u poluvremenu Super Boula u epizodi Modne policije 2012. godine.

(Njen večito mladalački stil bio je večita meta komičara - Dženifer Sonders se posebno istaknuto podsmevala pevačicinoj kombinaciji retro trikoa sa kovrdžama Fare Fosit u Hung Up.)

„Postoji li pravilo? Da li ljudi samo treba da umru kad napune 40?", zapitala se ona u intervjuu 1992. godine sa Džonatanom Rosom kad je imala krhke 34 godine.

U intervjuu za Roling stoun, za čiju je naslovnicu pozirala kao Merilin Monro, uzima na zub ejdžizam u pop kulturi i van nje.

„To je još jedina oblast u kojoj smete potpuno da diskriminišete nekoga", primećuje ona.

„Što se tiče mojih godina - bilo ko i svako će mi reći nešto degradirajuće.

„I uvek pomislim u sebi, zašto se to prihvata? Kakva je razlika između toga i rasizma ili bilo koje druge vrste diskriminacije?

„Sude o meni na osnovu mojih godina. Ne razumem. Pokušavam to da shvatim.

„Zato što žene generalno, kad zađu u određene godine, prihvataju da im nije dozvoljeno da se ponašaju na određeni način.

„Ali ja ne poštujem pravila. Nikad to nisam radila, pa neću sada da počinjem."

„Kad sam objavila knjigu Seks, ona nije bila prosečna", dodaje ona.

„Kad sam izvodila Like a Virgin na dodeli MTV nagrada a zadigla mi se haljina i videla mi se guzica, to se smatralo potpunim skandalom. Ali to nikad nije bilo prosečno, a sada jeste prosečno.

„Kad sam uradila U krevetu sa Madonom i kamere su me pratile svuda, to nije bilo prosečno.

„I ako moram da budem osoba koja otvara vrata ženama koje će poverovati, razumeti i prihvatiti ideju da mogu da budu jednako seksualne i da izgledaju dobro i relevantno u pedesetim ili šezdesetim ili kad god kao što su bile u dvadesetim, onda neka bude tako."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Na dodeli nagrada Gremi 2015. godine nosila je čizme do butina i Živenšijev bodi inspirisan matadorima

A opet, uprkos svom tom njenom prkošenju pravilima, iznenađujuća je konzervativna kad je u pitanju odeća njene starije ćerke.

„Uvek imam dve reakcije kad Lola uđe u moju sobu obučena za izlazak iz kuće.

„Jedna je: 'O, moj bože, izgleda fantastično, kakav neverovatan stil', a onda je moja druga reakcija: 'Obučena je potpuno neprikladno za školu'", izjavila je tokom prezentacije njene linije Material Girl za Mejsiz.

„Moram da razmišljam sa dva mozga. Obično joj kažem da skine štikle od sedam i petnaest centimetara i spusti suknju malo niže, i da skine malo crnile od šminke oko očiju…

„Tipična sam majka koja kaže: 'Oh, moj bože, ne možeš u školu takva'."

Ali Lola (rođena kao Lurd 1996. godine) joj ne ostaje dužna.

Tokom specijala za Rebel Heart, Madona je ispričala Džonatanu Rosu da „ako nema nikog u blizini, definitivno će me prekoriti i reći: 'Oh, mama, ne možeš da ostaviš kuću takvu!'"

A što se tiče razgolićavanja na Gremijima?

„Slikala je moju golu guzicu, poslala mi sliku i rekla: 'Mama, stvarno?' a ja sam joj na to rekla: 'Pa, bila je to nezgoda sa garderobom, kunem se'."

Nije joj prvi put, a teško je poverovati da će joj biti poslednji.