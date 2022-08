Avganistan: Pilot koji je predao helikopter talibanima kad je pao Kabul

Ali dok su se talibani spremali da zauzmu Kabul, on je okrenuo leđa saveznicima i odleteo u rodno selo da preda helikopter bivšim neprijateljima.

„Moj cilj je bio da zaštitim imovinu koja pripada Avganistancima", izjavio je on za BBC.

Američka obuka

Bajden najavljuje povlačenje

On se 2021. godine nalazio u Mazar-e-Šarifu kad je američki predsednik Džozef Bajden najavio nameru da povuče sve trupe pre dvadesete godišnjice napada na SAD od 11. septembra 2001. godine.

Naredba za beg

On se 14. avgusta javio u vazduhoplovnu bazu u Kabulu.

Momanda je razbesnelo to naređenje.

„Izdati rođenu zemlju je najgori zločin. Zato nisam poslušao to naređenje", objašnjava Momand.

On je zatražio savet od porodice. Njegov otac je bio posebno ubedljiv.

„Upozorio me je da mi nikad neće oprostiti ako napustim zemlju."

Njegov otac je objasnio: „Helikopter pripada Avganistanu. On ne sme da izađe iz zemlje."

Izbegavanje posade

Bekstvo u Kunar

Nakon što su svi helikopteri uzleteli, on je pokrenuo motor za tridesetominutni solo let do Kunara.