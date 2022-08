Pop kultura: Problematično nasleđe Lolitine priče, 60 godina kasnije, ili kako se rodilo čudovište

Pre 46 minuta

I zaista, Mejsonov Hambert nije čovek sa kim se upoznajemo u predgovoru knjige, gde fiktivni Džon Rej mlađi, opisuje Hamberta kao „užasnog, on je ogavan, on je svetli primer moralne lepre."

Prepun kontradiktornosti

Ona objašnjava: „Nemojte pogrešno da me shvatite. Bilo je mnogo mraka u njenom životu. Ali mislim da kad ste mladi u Holivudu - videla smo to hiljadu puta sa mladim glumicama - izguraće vas na vrh, daće vam da radite šta god poželite, sve dok jednom ne uradite nešto preterano, a onda će vas samo uništiti."

Ona se pojavljuje u tekstu pesme Don't Stand So Close to Me grupe The Police, koja govori o seksualnoj privlačnosti koju oseća profesor prema učenici, u kojoj jedan stih glasi: „On je vidi / On počinje da se trese i kašlje / Baš kao onaj starac u / Onoj Nabokovljevoj knjizi".