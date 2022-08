Muzika: Maraja Keri u problemu zbog pokušaja da sebe proglasi „Kraljicom Božića"

Pre 1 sata

Na njemu je hit „ All I Want for Christmas is You " (Sve što želim za Božić si ti), koji je klasični hit praznične sezone.

Darlin Lav snimila je pesmu Božić ( Baby Please Come Home ) 1963. godine.

„Dejvid Leterman (poznati američki TV voditelj) me je zvanično proglasio 'Kraljicom Božića' pre 29 godina, godinu dana pre nego što je Maraja Keri objavila pesmu All I want For Christmas Is You", napisala je Lav.