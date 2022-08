Preminuo čuveni nemački reditelj Volfgang Petersen, autor filmova Podmornica i Troja

Nemački reditelj Volfgang Petersen, autor filmova Podmornica ( Das Boot ), Predsednički avion ( Air Force One ) i Smrtonosni virus ( Outbreak ) , preminuo je u 81. godini.

Glen Klouz, koja je sa Fordom igrala u filmu Predsednički avion , kaže da kao „posebnu uspomenu" pamti to što je igrala kod Petersena.

Filmski kritičar Bilge Ebiri, reagujući na vest o njegovoj smrti, smatra da je Petersen „bez obzira na to koliko ljudi misle da je bio dobar, zapravo bio još bolji."

„'Na liniji vatre' (In theLine of Fire) je večno remek-delo (pogledajte ga ponovo).