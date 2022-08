Rusija, Ukrajina i Letonija: Pet godina za rusku zastavu - kako i zašto letonski Rusi napuštaju „ruski svet”

Sve to liči na pripremu nekog mogućeg rata sa Rusijom, a oni koji govore ruski (skoro 40 odsto stanovništva) našli su se pred izborom: da veruju 30-godišnjem iskustvu stečenom kroz gledanje ruske televizije ili objektivnoj realnosti.

On je jedan od onih koji su spremni da se bore sa svakim agresorom, čak i ako na toj liniji fronta ima Rusa baš kao što je on.

U martu je podrška bila skoro duplo veća - do 22 odsto. Istovremeno, 40 odsto ljudi koji govore ruski podržava Ukrajinu, a u martu ih je bilo 22 odsto.

Ništa osim jezika

Šef SKDS Arnis Kaktins ovo povezuje, između ostalog, sa gašenjem ruske televizije, koja je tradicionalno zauzimala prve redove gledanosti u Letoniji. Od početka rata u Ukrajini, lokalno regulatorno telo blokirao je 131 ruski sajt i sve ruske TV kanale, uključujući i one zabavne.

„Činjenica da mi je ruski maternji jezik ne čini me delom ruskog naroda ni na koji način, baš kao Australijanca čiji je maternji jezik engleski, i to ga ne čini Britancem", kaže Boris Cilevič, član parlamenta Letonije, za BBC na ruskom.

Boris Cilevič je poslanik u letonskom parlamentu. On sebe naziva Evropljaninom koji govori ruski i priznaje da je bio razočaran idejom „ruskog sveta"

Teško je nazvati Ciljeviča suštinski antiruskim političarem: njegova partija „Sloga" uvek je bila usmerena prema glasačima koji govore ruski, a do 2014. godine je čak imala i sporazum sa „Jedinstvenom Rusijom".

A to je rezultiralo time da istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Rusi ne samo da podržavaju Ukrajinu, već su spremni da se bore na strani NATO-a protiv Rusije, ako do toga dođe.

„Spreman sam da ratujem"

Između ostalog, on se bavi regrutacijom dobrovoljaca i to u regionu zemlje gde ima najviše ruskojezičnog stanovništva. Ako je u Letoniji ruski jezik maternji za 37 odsto stanovništva, onda u Daugavpilsu ruski govori 90 odsto stanovništva.

Prema rečima majora Derjugina, od početka rata priliv regruta je porastao za jedan i po do dva puta, a trećina su ljudi koji govore ruski.

„Mislim da patriotizam i odnos prema odbrani svoje države nisu povezani sa jezikom kojim govorite", nastavlja on.

I u ovom slučaju, ovi ljudi koji žive na samo nekoliko desetina kilometara od istočne granice, u slučaju moguće agresije od strane Rusije, oni bi se odmah našli na liniji fronta. I oni to vrlo dobro znaju.

Vadim je civil, u običnom životu radi kao inženjer, a vikendom učestvuje u vežbama Nacionalne garde Letonije. On takođe govori ruski i takođe živi u Daugavpilsu u kome se pretežno govori ruski.

„Postoje oni koji su govore ruski i oni koji su Rusi koji su bili deo vojske svih ovih godina. Ima Rusa sa kojima sam služio celu svoju karijeru. Nema sumnje da su lojalniji od nekih Letonaca i svom poslu i zemlji", kaže on za BBC.

Naše su namere da ostanemo i da se borimo

„Da moj sin ne bi morao da se bori za svoju zemlju, bolje je da ja to uradim, život je tek pred njim", kaže on za BBC. „Čini mi se da sam prvi put pomislio na to 2014. godine. Sada su stvari još gore sa dešavanjima u Ukrajini."