Serija Sendmen stigla na Netfliks: „azbuka devete umetnosti“ i strip koji je promenio svet

Pre 43 minuta

„Uglavnom im nije mnogo drago što me vide", kaže Smrt, bleda devojka razbarušene crne kose, stojeći neprimetno u gomili ljudi.

Ipak je on jedan od Svevremenih i uz Smrt, Sudbinu, Strast, Sila, Sumanutost i Sumornost, koji su u njihovim domenima moćniji i od bogova, oblikuje svet kakav znamo.

„To je jedno bogato vrelo erudicije, mašte i imaginacije, koja nije viđena do tada - zbog toga je Sendmen ostavio toliki trag", kaže pisac Goran Skrobonja, koji je Sendmena preveo na srpski.

Zašto je Sendmen tako značajan

„Čude me ljudi. Njihov strah prema daru moje sestre tako je neobičan", kaže Morfej, dok sa sestrom obilazi one kojima je ostalo toliko udaha da mogu da ih izbroje na prste jedne ruke.

„Priču o omnipotentnom biću je zamislio kao potragu za samim sobom, plus je u priču utkao svaku zamislivu mitologiju, Šekspira, legende i predanja."

Originalni serijal izašao je u 75 epizoda, od januara 1989. do marta 1996. godine, za izdavačku kuću Di Si komiks ( DC comics ).

Sve su objavljivane i u Srbiji - prvo u izdanju Belog puta, potom Darkvuda, a danas Čarobne knjige, koja je do sada izdala tri dela.

Do tada su stripovi uglavnom bili viđeni kao žanr namenjen deci i tinejdžerima.

„Kad sam prvi put čitao, sećam se da me je fasciniralo to što do tada nisam pročitao ništa slično", kaže Dragomirović.