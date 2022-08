Ukrajina i Rusija: „Hajde da sačekamo septembar“ - kako ruska propaganda priprema stanovnike Luganska za „referendum“

Pre 22 minuta

Vesti su iste, no prikaz situacije se, kao u sosu veštog šefa kuhinje, značajno razlikuje.

Čak i nemamo pojma kuda one idu.

Ponešto u gradu se popravlja, ali to nije tako rasprostranjeno kako nam prikazuju u vestima.

Međutim, isti ti ruski prijatelji se žale da se sve to dešava zahvaljujući njihovim porezima i da se nama daje samo najbolje.

Svi znaju da je to samo formalnost, ali uprkos tome zabrinuto čekaju promene - u cenama nekretnina, u isplatama penzija i pomoći, životnom standardu itd.

Niko i ne pomišlja da „referendum" može imati i drugačije rezultate glasanja ili da se on neće ni održati.

To je bila dobra porodica čije je sve planove srušio rat.

Kad bi se zlo moglo obeležiti na karti, verovatno bi to bila Ukrajina, sudeći prema objavama.

I to čine tako uverljivo i metodično da počinješ da veruješ u to, jer te od jutra do večeri ubeđuju u vestima da svi problemi nastaju zbog Ukrajine.