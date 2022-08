Terorizam, Dajana Foli i Islamska država: „Četiri sata sa militantom koji je ubio mog sina”

Pre 35 minuta

„Ali osećalo se kao da smo samo ja i on. Pogledali smo se i rekli 'zdravo'", kaže Foli.

Zamišljena i odmerena, težina emocija njenog iskustva isticala je umor u glasu, dok je prepričavala trenutak i sve ono što je on obuhvatao.

To nije život koji je Dajana, sada sedamdesetdvogodišnjakinja, zamislila za sebe.

To nije bio prvi put da je kidnapovan dok je izveštavao.

Usledile su nedelje i meseci, ali se porodica i dalje nadala da će se Džejms „vratiti kući do Božića", rekla je Dajana.

Prema Dajaninim rečima, čak im je zaprećeno krivičnim gonjenjem ako sami pokušaju da skupe otkup, iako je američki Stejt department to negirao.

„Mislila sam da je to neka okrutna šala", priseća se.

Ona je rekla da je put do pravde bio naporan i težak.

„Trebalo je skoro 10 godina da se dođe do ovog trenutka."

„Volela bih da su naše zemlje sarađivale i vratile naše sinove i ćerke kući, umesto što su morale da troše toliko vremena na traženje odgovornih za njihova ubistva... (ali) i to je bolje nego ništa", rekla je ona.

Kotijev slučaj, za razliku od Elšeika, nije došao do suđenja.

„I dalje me je prilično plašio, ali, naravno, pošto sam znala da sam bezbedna i da mi više ne može nauditi, imala sam neku moć", rekla je ona.

„Da bi razumeo dobrotu koju je uništio i zašto su ljudi poput Džejmsa bili u Siriji. To je zato što im je stalo i što su želeli da saopšte istinu svetu."

„To me je navelo da shvatim koliko je izgubio prateći mržnju i propagandu. Žalila sam ga zbog toga."

Ali nikada nije rekao Dajani gde su zakopana tela talaca koje su on i njegovi zaverenici ubili.

„Ako ih mrzim, pobedili su. Nastaviće da me drže zatočenom jer nisam voljna da budem drugačija od onih koji su bili u odnosu na moje voljene.

„Moramo da se molimo za hrabrost da bude suprotno. Težak je put do oproštaja, i to nije gotova stvar, ali to je ono čemu težim."