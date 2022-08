Hrana, zdravlje i slatkiši: Da li je crna čokolada stvarno zdrava

Oni koji još unose kakao na tradicionalniji način, za to vreme, pokrenuli su raspravu oko toga da li čokolada može biti dobra po naše zdravlje.

Plus, žive aktivnijim životima nego što to mi obično radimo na Zapadu.

Mnoge druge opservacione studije bavile su se prednostima crne čokolade po srce, ali su one možda pristrasne zato što se ljudi koji jedu čokoladu češće manje brinu za svoju kilažu, kaže Džoen Menson, profesorka medicine na Harvardskom medicinskom fakultetu.

U jednoj studiji, istraživači su se bavili ishranom i zdravljem 20.000 ljudi, i otkrili su da je jedenje do 100 grama čokolade dnevno - uključujući čak i mlečnu čokoladu - povezano sa nižim rizikom od srčanih bolesti i moždanim udarom.

Studija ishoda suplemenata u vidu kakaoa i multivitamina, sprovedena na 21.000 ljudi, otkrila je da uzimanje 400 do 500 miligrama suplemenata u obliku flavanola iz kakaoa može da smanji rizik od umiranja od srčanih bolesti smanjenjem krvnog pritiska i inflamacija u telu.

Crna čokolada može da ima i do četiri puta više flavonoida od čaja, ali istraživanje pokazuje da se sadržaj flavanola smanjuje tokom procesa proizvodnje.

To je ekvivalent malo manje od jedne male štangle čokolade od 30 grama.

To je jedan od malo izvora - pored kafe - biljnog molekula teobromina.

„Ako jedete mnogo crne čokolade, mogli biste da doživite pravi udar, a da bude lepši od udara kofeina", kaže on.

Za one koji se brinu da čokolada povećava rizik od srčanog udara, neki istraživači kažu da ona zapravo ne mora da se izbegava zbog toga.

Crna čokolada obično takođe sadrži šećer, ali jedan od načina da se to izbegne je birati čokoladu sa većim procentom kakaoa od one koja se može naći u mlečnoj čokoladi.

Tamna strana čokolade

Problem je u sledećem - što je veći sadržaj kakao flavonoida u čokoladi, to je gorči ukus, a što je gorči ukus, ona se teže prodaje.

„Neki od ovih flavonola su složena organska jedinjenja i jedan od načina na koji možemo da ih učinimo dostupnima je da im dodamo šećer", kaže on.

Potraga za ukusom

Čini se da je došlo do porasta manjih kompanija po principu „iz zrna u tablu" koje proizvode veći procenat kakaoa sa naglaskom na očuvanju ukusa, umesto na moguću korist po zdravlje.

Ali šta ako proces sačuvanja ukusa kakao zrna takođe, sasvim slučajno, dovede do zdravije čokolade?

Tako se to originalno radilo, ali početkom Dvadesetog veka, stvari su se promenile, prema rečima O'Dera.

Čokoladne kompanije oslanjale su se na dva prinosa od farmera - glavni prinos, koji se brao od novembra do januara, i srednji prinos, od januara do juna, kaže on.