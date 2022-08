Dan Moćnih rendžera: Uvek novi, sa istim moćima

Pre 29 minuta

To je više nego dobar povod za priču o mega popularnoj franšizi kojoj je bilo potrebno više od trideset godina da nađe put do međunarodne publike.

Ali čim je emitovana prva epizoda, sve je bilo jasno - It's morphin time!

Prvi pokušaj

Druga šansa

Iako nisu stigli do američkog tržišta, Super Sentai su nastavili da rastu u rodnom Japanu.

„Shvatio sam da bih mogao da snimim američke segmente, a zatim nalepim originalne japanske akcione scene", izjavio je Saban u Netfliksovom dokumentarcu The Toys That Made Us, u epizodi posvećenoj Moćnim rendžerima.