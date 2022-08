Velika Britanija: Kijanu Rivs iznenadio vlasnike seoskog paba

Pre 41 minuta

„Naravno da sam morala da mu priđem i 10 puta ga pitam da li je to zaista on", kaže.

„Tada sam shvatio da je to zapravo on, morao sam dva puta da pogledam kada je došao.

Navodi da su njegova koleginica Lora Džejms i on uspeli da „ostanu profesionalni" do kraja posete.

Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk