Film i Holivud: Džon Hjuston - sve samo da život ne bude jednoličan i dosadan

Pre 9 minuta

Za početak, nekih 35 godina od njegove smrti, ne bi bilo loše odgovoriti na to besmisleno pitanje - da, uradio je to 1964. godine, iako je još od 1952. živeo u Irskoj.

„Takođe, od kada se pojavio Netfliksov dokumenatarac Five Came Back i taj film dodajem kao obaveznu literaturu. U suštini, trudim se da naglasim Hjustonovu versatilnost, to jest, snalaženje u raznim žanrovima, od noara preko vesterna, pa sve do mjuzikla", kaže Janković.