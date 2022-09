Ukrajina, Rusija i Turska: Dronovi Bajraktar simbol ukrajinskog otpora

Prva je kancelarija starijeg brata Haluka - on zauzima mesto izvršnog direktora u kompaniji.

Postati Erdoganov zet

Osim proizvodnjom, on se aktivno bavio politikom, zahvaljujući čemu se upoznao sa Redžepom Tajipom Erdoganom, sadašnjim predsednikom Turske, premda on u to vreme nije bio na funkciji.