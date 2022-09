Ukrajina i Rusija: Da li je ovo tačka preokreta za Ukrajinu

Pre 1 sata

Ona će se zauzimati „korak po korak", izjavio je on.

To je jedini grad koji su ruske snage zauzele zapadno od strateški važne reke Dnjepar.

On skida identifikacione oznake sa ljudi koje snimamo.

„Na trideset metara", odgovara on.

To su sve odbrambeni položaju, ali uspesi oko Hersona navode mnoge da pomisle kako se ovde i dalje na sever planira više ofanziva.

Predaju me crvenokosom gardisti kog oslovljavaju sa Svarog.

On ima 26 godina, lice dečaka i nosi bradu.

„Da je ne nosim, izgledao bih kao da imam 18 godina", kaže on sa osmehom.

On me vodi peške do najistaknutijeg položaja.