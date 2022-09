Rusija, pravosuđe i mediji: Novinar Ivan Safronov osuđen na 22 godine zatvora zbog 'izdaje', možda vezane za pisanje o sumnjivoj trgovini oružjem

Došli smo do ruskog prevoda dva pisma egipatskih zvaničnika upućenih ruskoj Federalnoj službi za vojno-tehničku saradnju (FSVTS).

To je neophodno, prema tvrdnji atašea, u svetlu „aktuelne političke situacije u Rusiji i Egiptu".

On je istakao da je vest o potpisivanju ugovora za lovce sa Egiptom stigla do načelnika generalštaba zemlje dok se ovaj nalazio u poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

U pismu se dodaje da je to dovelo „vrhovnog zapovednika egipatskih oružanih snaga u vrlo neugodan položaj".

Ali od 20. do 22. marta, dve delegacije ministarstava odbrane Egipta i SAD-a jesu se sastale u Vašingtonu, prema tvrdnjama Pentagona.

U njihovom saopštenju za štampu nema ničega o neslaganju između njih, ali članak iz Komersanta jasno ukazuje na to da je moglo da ga bude.

On je na kraju dodao da će se objavljivanje vesti o vojnoj saradnji sa Egiptom „negativno odraziti na sve aktuelne ugovore između strana" i da bi to moglo da dovede do „neželjenih posledica".