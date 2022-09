Serena Vilijams, Tenis, US Open: Deset trenutaka za pamćenje u karijeri najbolje svetske igračice

Drugi Serena Slam došao je 12 godina posle prvog, ali nije dovršio kalendarski čisti rezultat nakon šokantnog poraza u polufinalu US Opena od Italijanke Roberte Vinci

Izgleda da će se Amerikanka u 40. godini povući iz tenisa posle ovogodišnjeg US opena, priznavši u oproštajnom članku koji je početkom meseca napisala za Vog da „evoluira dalje" od sporta.

Posle poraza od Australijanke Ajle Tomljanović u šesnaestini finala US Opena, Vilijams je, sa suzama u očima i uz zvuke hita „Simply the best" Tine Tarner, poslednji put u karijeri pozdravila publiku na otvorenoj sceni.