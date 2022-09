Rusija i Ukrajina: Australijski umetnik primoran da ukloni mural gde se grle ruski i ukrajinski vojnik posle brojnih kritika

Kritičari kažu da je delo čiji je naziv igra reči na engleskom - Peace Before Pieces ( Mir pre komadanja ) - lažno predstavlja da obe strane imaju istu moralnu odgovornost.

Ukrajinski ambasador u Australiji Vasil Mirošničenko kaže da je to „izuzetno uvredljivo za sve Ukrajince".

Siton je, kaže, ostao do tri sata posle ponoći u ponedeljak kako bi prekrečio mural.

„Ovaj mural me je koštao 2.000 do 3.000 dolara.... Ne bih ga radio i potrošio 10 dana crtajući da sam mislio da će to povrediti ljude", rekao je umetnik u ponedeljak australijskom javnom servisu.