Tenis: Kako je Serena Vilijams osvajanjem US Opena 1999. nagovestila budućnost

Pre 1 sata

,,Rekao sam supruzi da moramo da imamo još dve ćerke i da od njih napravimo teniserke", priseća se on 20 godina kasnije.

,,Imao sam 37 godina i o tenisu nisam znao ništa, ali sam smatrao da ipak možemo da ih naučimo da igraju tenis i da bi mogle da osvoje US Open".

,,Bile su spremne, to sam mislio i kada su imale devet ili deset godina. Rekao sam tada: biće najbolje na svetu i promeniće ovaj sport".

Ali Serena je bila ta koja je prva stigla do vrha. Njena pobeda na Ju Es Open turniru te godine je bilo predstavljanje buduće legende svetskom sportu.

Sada, 23 godine kasnije, priča je došla do svog kraja.

Na neki način, već jeste. Od ponedeljka, ona se takmičila na Flašing Medouzu, mestu na kojem je i osvojila svoj prvi Grend slem trofej i odigrala svoj poslednji US Open.

,,Prebrze su za druge devojke", rekao je on. ,,One su i previše snažne za njih".

Venus i Serena Vilijams osvojile su titulu u ženskom dublu na US Openu 1999. godine, a kasnije su dodale trofej i na Rolan Garosu

,,Majka Serene i Venus, Orasen Vilijams, kaže da su to osećali godinama, skoro čitavu deceniju i da ih publika nije podržavala", kaže Prajs.

,,One su bile Afroamerikanke u svetu u kojem su dominirali beli ljudi".

,,Ja sam potpuno drugačija. Shvatite to".

,,Kakvi su to ljudi koji dolaze da se rugaju nekom ko ima 19 godina?" rekla je ona rezignirano nakon meča.

Ali u drugom setu dolazi do Serenine transformacije. Ona je počela da koristi ravne i razorne udarce.

Završavajući meč koji je u tom trenutku predstavljao najveću pobedu u njenoj karijeri, Vilijams je uputila oštar pogled prema svojoj protivnici, odservirala dvanaesti as i okončala meč.

,,Bilo je to savršeno pročišćavanje. Gorela je iznutra i to je bila ta ,,Serenina pokvarenost" koja joj je donela toliko pobeda".

Bilo je to njeno najduže odsustvo od tenisa još od druge godine života.

,,Za nju je to bio veoma emotivan trenutak".

Serena je još uvek dojila i patila od post-porođajne depresije, ali je ponovo stegla zube, nadvladala sve nedaće i stigla do dva finala 2018. godine - Vimbldona i Ju Es Open-a.

Njena burna pokretačka snaga je inicirala i neke spektakularne ispade na samom terenu, od kojih su se mnogi dogodili baš na US Open turniru.

Kada je Vilijams zbog kazne bio oduzet jedan gem na Ju Es Open-u 2018, nakon što je sudiju Karlosa Ramosa nazvala ,,lopovom", Rodik je izjavio da je to bilo ,,najgore suđenje koje sam ikada video".

Vilijams je nastavila prepirku sa Ramosom - i taj sukob je trajao skoro čitav drugi set - i to je Naomi Osaku koja je tada imala 20 godina, lišilo magičnog momenta: bila je to njen prva velika pobeda i to protiv svog idola iz detinjstva.