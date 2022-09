Vakcinacija i zarazne bolesti: Novo cepivo protiv malarije može da promeni svet, tvrde naučnici

Pre 1 sata

Dobrotvorna organizacija Bez malarije (Malaria No More) saopštila je da ovaj skorašnji napredak znači da bi do iskorenjivanja dečjih smrti od malarije moglo doći „za vreme naših života".