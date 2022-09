Kraljica Elizabeta Druga: Vlasnica i uzgajivačica sa strašću prema konjima i trkama

Pre 56 minuta

Autor fotografije, UK press via Getty

Kada je Estimejt osvojio zlatni pehar na Rojal Askotu 2013. godine, to je bio prvi put da je vladajući monarh posedovao pobednika u 207 godina.

„Kada se završi sa takvim rezultatom, to je zapravo kraj neverovatnog putovanja", rekao je on.

Svake godine, kraljica bi stizala u povorci niz stazu od zamka Vindzor i igrači bi se kladili na to koju će boju šešira nositi - a plava se pokazala kao popularan izbor.

„Jedan sićušni primer pažnje i posvećenosti detaljima jeste da kraljica nikada nije nosila parfem kada je posećivala dvorište kako bi videla konje jer to može da uzbudi mladu ždrebad punu testosterona", rekla je ona.

„Rezultat je bio da su bolje reagovali i bolje se ponašali kada su stigli do različitih trka."

„Treniranje za kraljicu je bilo bez pritiska, zbog njenog razumevanja, znanja i želje da postigne više", rekao je on.

„'To je moj četvrti kralj Džordž', rekao sam. Kraljica me je pogledala i podigla obrvu: 'Lester (Pigot) je osvojio sedam.' To su mi rekli", rekao je on.