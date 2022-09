Evroprajd, LGBT i Istočna Evropa: Četiri priče o Prajdu iza Gvozdene zavese

Odeven u žensku odeću prenaglašenog stila i boja izveo je performans pred publikom ovog tada jedinstvenog mesta u Minsku, kako to dreg kraljice inače rade.

Iznenada je osetio snažan udarac u leđa i pao na zemlju, odakle je mogao da vidi „10 do 12 policajaca sa fantomkama na licima", priseća se on u razgovoru za BBC na srpskom.

Bio je to prvi Prajd organizovan u jednoj bivšoj sovjetskoj republici , a Šuronov ga se danas seća iz Londona, britanske prestonice u koju se preselio 2001. godine, jer u Belorusiji nije mogao istovremeno da bude bezbedan i ono što jeste - gej muškarac.

Belorusija: Od prvog Prajda iza Gvozdene zavese, do opasnosti zbog 'pogrešnih boja na odeći'

To je i učinio, ali su policajci ubrzo krenuli za njim i nokautirali ga u pokušaju da ga savladaju.

„Da se to nije desilo, verovatno bi me priveli u stanicu te noći i prošao bih sa ozbiljnim posledicama", kaže on.