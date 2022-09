Klimatske promene i kraljevska porodica: Čarls se neće ohladiti od aktivizma u vezi sa pitanjima životne sredine, tvrde njegovi prijatelji

Pre 1 sata

Kao kralj, on je sada podložan drugačijim pravilima - monarh je u obavezi da ostane politički neutralan.

Ali, njegovi prijatelji i savetnici kažu da se on neće smiriti po pitanju globalnog zagrevanja.

Interesovanja kralja Čarlsa varirala su od tropskih šuma do okeanskih dubina, od održivih zemljoradničkih praksi do bezbednosti u snabdevanju vodom.

„Ljudi su stravično kratkovidi kad su u pitanju životinje u prirodi", požalio se on.

Sve se više posvetio rešavanju problema globalnog zagrevanja, koje on smatra jednim od najvećih izazova sa kojima se čovečanstvo ikad susrelo.

Istakao sam mu da će se svetski lideri uskoro sastati da razgovaraju o klimatskim rizicima, na šta mi je on odgovorio:

On je čak rekao da razume zašto su neki ljudi motivisani da izađu na ulice sa organizacijama kao što su „Pobuna protiv istrebljenja", istakavši da bi „ljudi trebalo da primete koliko neki mladi ljudi očajavaju".

Predsedavajući Prirodne Engleske i Čarlsov dugogodišnji savetnik, Džuniper je govorio o „ogromnoj dubini" njegovog znanja i „apsolutno ogromnom" uticaju koji je on izvršio.

Kralj Čarls je to i sam rekao.

Kad sam ga upitao prošle godine da li misli da vlada tadašnjeg premijera Borisa Džonsona radi dovoljno povodom klimatskih promena, on se samo nasmejao.

I, prošle nedelje, novi kralj je priznao da „za mene više neće biti moguće da posvetim onoliko vremena i energije dobrotvornim akcijama i pitanjima do kojih mi je mnogo stalo".

„Kralj je sazivač, on povezuje ljude i organizacije tako da to otvara mogućnosti i dovodi do rešenja", kaže bivši portparol Džulijan Pejn.