Kraljica Elizabeta Druga: Kako je meda Pedington neočekivano postao kraljevska maskota

Pre 41 minuta

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Ispred kraljičinih palata među položenim cvećem i slikama ostavljaju se i plišani Padingtoni

Pedington se pojavljuje svuda među posvetama kraljici, od igračaka u moru cveća, do filmova koji se uvrštavaju u TV program.

Sve je poteklo od skeča tokom Platinastog jubileja, kad su kraljica i medved postali neočekivani, ali ljupki tandem.

Bilo je „izuzetno" videti kako su se ljudi okrenuli ljupkom smeđem medi kao utehi dok žale za kraljicom, kaže Karen Džankel, ćerka Majkla Bonda, tvorca Pedingtona.

„Da mi je neko pre godinu dana rekao da će kraljica nažalost umreti i, kad umre, da će Pedington postati veliki deo svega toga, bila bih krajnje zapanjena."

Plišani Pedingtoni i sendviči od marmelade polagani su u kraljičinu čast, čak u tolikoj meri da su Kraljevski parkovi zamolili ožalošćene da ih više ne ostavljaju.

Umetničke ilustracije Pedingtona takođe su postale deo posveta, dok je BBC odlučio da emituje film Pedington u subotu umesto uvodne epizode Strictly Come Dancing, čiji je nastavak planiran da bude prikazan posle prenosa sahrane u ponedeljak.

Pedington prethodno nije bio ni u kakvoj vezi sa kraljicom, ali to se promenilo pre tri meseca.

U Bakingemskoj palati došlo se na ideju da skeč u kome se pored kraljice Elizabete Druge pojavljuje peruanski medved otvori njen koncert za Jubilej koji je prenošen na televiziji.

„Poslednji put kada je većina nas videla kraljicu izbliza bilo je kad je snimila fantastičan skeč za proslavu Jubileja", rekla je Džankel BBC-jevom voditelju Kolinu Patersonu.

„To je bila poslednja slika kraljice za mnoge - to je ono čega se sećaju i zato je vezuju za Pedingtona."

U tom skeču kraljica je ukazala poslovično gostoprimstvo nespretnom medi, izvadivši sendvič sa marmeladom iz svoje torbice.

Bilo je to smirujuće pojavljivanje nasmejanog monarha, iako nije mogla da prisustvuje glavnom događaju uživo zbog zdravstenih problema.

Scenario za skeč napisali su neki od pisaca filmova sa Pedingtonom.

„Znali smo da su Pedington i kraljica predstavljali, i još uvek predstavljaju, a to su određene vrednosti - ideju da, ako ste dobrodušni i ljubazni, sve će sa svetom biti u redu", nedavno je za izjavio koscenarista filma Džejms Lamont BBC Radio 5 Lajv.

„Delovalo je sasvim prirodno da njih dvoje mogu da dele zajednički prostor. Oboje će ukazati dobrodošlicu jedno drugom zato što su zapravo od iste fele."

„Pomislili smo i da postoji imanentna komedija u ideji da Pedingtona, koji je poznat kao pomalo šeprtlja i ponekad kao slon u staklari - stavimo u Bakingemsku palatu pred kraljicu, gde je uglađeno ponašanje od najveće važnosti."

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Kraljica vadi sendvič sa marmeladom iz ručne torbe, na velikom ekranu ispred Bakingemske palate

Frenk-Kotrel Bojs, koji je bio deo ekipe koji je radio na kraljičinom skeču sa Džejmsom Bondom za ceremoniju otvaranja Londonskih olimpijskih igara 2012. godine, kao i na skeču sa Pedingtonom, rekao je da je ona „izvela savršenu komičarsku tačku".

„Koliko je samo pronicljiva ideja bila upariti je sa Pedingtonom, zato što Pedington poseduje mnoge vrednosti iza kojih je i sama stajala", rekao je on za jutarnji program BBC-ja.

„Suština Pedingtona je u dobroti, toleranciji, pristojnosti prema nepoznatima, ljubaznosti - to su njegove karakterne osobine. A to su vrednosti čiji je ona bila simbol čitavog života."

„I to nisu vrednosti koje su neosporne u ovom trenutku, tako da to prosto nije bio samo simpatičan trik. To je, mislim, imalo dublje značenje i zato je imalo tolikog odjeka."

Skeč se završava tako što se njih dvoje kucnu šoljama čaja u ritmu slavne „We Will Rock You" grupe Kvin, taman u trenutku kad bend otvara koncert ispred Bakingemske palate.

'Apsolutno je razvalila'

Nije bio „lak zadatak" za nju da glumi sa likom koji nije prisutan, već je tek naknadno ubačen pomoću kompjuterski generisane animacije, dodao je Kotrel-Bojs.

„Na sastancima na kojima smo radili na scenariju, insistirao sam da ne treba da završimo tako što se ona kuca sa njim", priznao je on.

„Pomislio sam: 'Neće to uspeti da izvede, previše je to tražiti od nje'. A ona je to izvela briljantno. To je fantastično. Ona apsolutno blista u tom trenutku, zar ne?"

Lamont je otkrio da su joj davali određene instrukcije.

„Ubacili smo reakcije likova u scenario. Upisivali biste stvari kao što su: 'Njeno veličanstvo izgleda iznenađeno' ili 'Njeno veličanstvo se srdačno nasmeje'".

„Ali mislim da niko od nas nije mogao istinski da očekuje do kog nivoa je ona to apsolutno razvalila."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Umetnica Elanor Tomlinson ilustrovala je popularni crtež kraljice i Padingtona kako hodaju držeći se za ruke

Posle jubileja, umetnica Elanor Tomlinson naslikala je sliku kraljice i Pedingtona kako hodaju držeći se za ruke, što je vrlo brzo postalo viralno na društvenim mrežama.

Ta slika je sada postala i uobičajen prizor među posvetama.

„Jedno je kad vidite nešto da se deli na društvenim mrežama i ljupke komentare, ali kad ga vidite u tom ambijentu, u moru cveća i posveta, to je nešto sasvim drugo", rekla je Tomlinson za BBC.

„Nisam emotivna osoba, ali zasuzila sam kad sam videla fotografije."

Međutim, pogađanje te žice dovelo je i do određenih problema.

Tomlinson je objavila na društvenoj mreži Tviter u ponedeljak kako je „tužna i iskreno zgađena" krađom njenih ilustracija od juna „jer ljudi prodaju kopije slike bez njene dozvole".

Potpis ispod fotografije, Majkl Bond je radio kao kamerman na BBC-ju pre nego što se proslavio kao pisac

Autor Pedingtona Majkl Bond bio bi „počastvovan" ovom neočekivanom vezom između svog najslavnijeg lika i kraljice, kaže njegova ćerka.

„Pedington je bio njegova kreacija i pomislili biste da sada ljudi širom sveta povezuju njega sa ovim izuzetno tužnim povodom. Ali, zapravo, to uvođenje Pedingtona odobrovoljilo je svakoga i mislim da bi on bio zadovoljan."

Bilo je nekih slobodnih asocijacija između kraljice i Pedingtona i pre Jubileja.

Majkl Bond i kraljica su rođeni iste godine, a oboje su bili britanske institucije koje su se proslavile na veoma različite načine pedesetih - kraljica je krunisana tri godine pre nego što je Bond prvi put izmislio svog lika.

Autora, koji je umro 2017, kraljica je odlikovala Ordenom Britanskog carstva 1997. i proglasila komandantom Reda Britanskog carstva 2015.

On je takođe bio prisutan na kraljičinom krunisanju 1953. godine - ali kao deo televizijske ekipe.

Radio je kao kamerman na BBC-ju i inženjer zvuka pre nego što je prvi put objavljen Pedington.

„Pričao je da je to bio jedan veoma dug dan", rekla je njegova ćerka.

„Iz nekog razloga je sedeo veoma visoko, tako da je imao vrlo dobar pogled. Bila je to veoma posebna prilika za njega."

„Čini se da su im se putevi ukrštali tokom čitavog kraljičinog života."

