Kraljica Elizabeta Druga: Kontroverzni poziv saudijskom princu na sahranu britanskog monarha

Pre 1 sata

Saudijski prestolonaslednik i njegova vlada su demantovali navode iz izveštaja, ali na Zapadu ga vide kao pariju i do sada nije bio u Britaniji.

Kampanja protiv trgovine oružjem (Campaign Against the Arms Trade), organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji, optužila je Saudijsku Arabiju i druge zalivske monarhije da koriste kraljičinu smrt da se „operu" zbog negativnih izveštaja o stanju ljudskih prava.