Kako je Anćeloti uveo psihologiju u fudbalsku svlačionicu

One podsećaju na njegovo lično putovanje koje je započeo zajedno sa ocem pre skoro 20 godina, kada je italijanski Milan Karla Anćelotija vizionarski počeo da koristi psihološku podršku u evropskom fudbalu.

One pokazuju i to koliko zahtevi i uložena sredstva u elitne igrače pojačavaju usredsređenost na mentalni aspekt fudbala.

Ona je takođe bila značajna i zbog interesa za ovim aspektom igre koji se održao do današnjeg dana.

„U prošlosti smo pokušavali da uvedemo psihologe bez znanja igrača, samo da bi ih promatrali i napravili izveštaje", kaže on.

„Bilo je to više za potrebe struke, jer smatram da treneri moraju da razumeju psihologiju.

„Smatram da je to nešto što mora da bude specifično za svakog ponaosob: ne mislim da bi ceo tim trebalo da ima jednog psihologa".

Baš kao i Anćeloti, on primećuje da „igrači sve više sami počinju da kontrolišu sopstveni razvoj" kada se radi o psihološkim pitanjima i samom treningu.

Skokom interesovanja igrača za podacima o fizičkim performansama, od najveće ostvarene brzine pa sve do razdaljine pretrčane tokom meča - što su podaci koji su sada čvrsto ustanovljeni kao standard - merenja koja se tiču tajminga i frekvencije skeniranja, postaju predmet slične pažnje.

Snimane su „akcije" - udarci, dodavanja i faulovi - ne samo Čelsija već i njegovih protivnika, a Harknes je koristio jednostavan kriterijum da odredi stepen do kojeg „akcije" odražavaju igračevo samopouzdanje, motivaciju ili usredsređenost.

Harknes priznaje da sistem zavisi od subjektivnog kriterijuma koji može da se preklapa (dodavanje u dubinu može da se tumači i kao znak samopouzdanja i dobre koncentracije), ali ističe i to da su on i njegov otac - koji je 25 godina radio kao psiholog - veoma detaljno analizirali akcije koje su potpadale pod više različitih kategorija.

Iako to i nije bilo toliko bitno u slučaju pojedinih igrača.

„On je kondiciono veoma spreman igrač i to je koristio u stvaranju pritiska na protivničku odbranu i tako pritiskao ceo tim.

Ali on ima poprilično filozofski stav u vezi sa preprekama na koje je nailazio tokom rada u premijerligaškom timu.

„Petera Čeha je ovaj projekat veoma zanimao (bio je savetnik za učinak igrača, kao i za tehnički deo posla) i mislim da je uspeo da pronađe dosta vrednih podataka u svemu što smo mu predstavili", kaže on.

„Ne želite da se ponašate kao da imate najbitnije informacije jer postoji i čitav analitički tim, GPS podaci i medicinski tim, ali to je sve samo deo izazova kada radite za veliki klub".

„Tu bi se nalazili podaci kao što su maksimalna brzina igrača, pretrčani kilometri i to ih je jako zanimalo, pa su i postavljali mnogo pitanja.

„Baš kao i u slučaju GPS podataka, u budućnosti bi igrači koji su za to zainteresovani mogli da pronađu puno korisnih informacija i u podacima koje otkriva psihološko kodiranje.

On kaže da su fudbalski klubovi generalno oprezni u procenjivanju zasluga kognitivne tehnologije, naročito u poređenju sa nekim drugim sportovima, kao što je, recimo, moto sport.

„Sa e-sportom i moto sportom takvih problema nema… Oni uviđaju značaj onoga što radimo i sve dobro odmeravaju, ali sa fudbalom to nije slučaj".

Džordet, koji je jedan od osnivača VR trening platforme Be Your Best koju koriste Hofenhajm i Fudbalski savez Nemačke, i sam se susreo sa ozbiljnom dozom skepticizma u vezi sa psihološkim pripremama.