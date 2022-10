Rusija i Ukrajina: Šta je Kijevski sporazum - da li Ukrajina traži više nego što NATO nudi

Pre 4 sata

Budimpešta - Istanbul - Kijev

Njim jednostavno nije bila predviđena situacija do koje je došlo - da potpisnik ovog istog memoranduma, stalni član Saveta bezbednosti UN-a, država koja se obavezala da će da odgovori na agresiju, bude zapravo agresor na Ukrajinu.

U to vreme, na desetine hiljada ruskih vojnika bile su stacionirane na granici a zapadne obaveštajne službe su upozoravale na predstojeću rusku invaziju.

„Nije tajna da 'Budimpešta' ne radi... Sami ćemo sebe braniti uz podršku naših partnera. Ali Ukrajinci su ti koji ginu i zato su Ukrajini potrebne bezbednosne garancije, jasne, konkretne i to sada", rekao je Vladimir Zelenski, manje od 24 časa pre početka rata, 23. februara, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderima Poljske i Litvanije.

U to vreme Rusija je insistirala na garancijama od SAD i NATO-a da Ukrajina nikada neće postati članica Alijanse.

Nove garancije

Na koji način će da rade zemlje garanti

Prema planu autora dokumenta, moguće je razviti i potpisati punopravni sporazum o bezbednosnim garancijama, na osnovu njihovih preporuka, čak i sada, bez čekanja na završetak aktuelnog rata. Na kraju krajeva, mnoge odredbe, kao što su one o snabdevanju Ukrajine modernim naoružanjem, razmeni obaveštajnih podataka ili sankcijama protiv Rusije već se primenjuju.

Detalji ovih garancija će biti navedeni u bilateralnim dokumentima koje će Kijev potpisati sa partnerima, ali već je poznato da će to biti snabdevanje Ukrajine oružjem, primena sankcija prema Rusiji i politička podrška Kijevu.

Ko su garanti?

Međutim, stručnjaci koji su govorili za BBC, kažu da do potencijalnih problema može da dođe već pri sastavljanju liste zemalja garanata.

„Što znači da bi se ove zemlje mogle naći u budućem ratu sa Rusijom ako stvari krenu po zlu. Dokument ne uzima u obzir šta će to značiti za koheziju i stabilnost NATO-a", rekao je Džonatan Ejal, zamenik direktora londonskog Kraljevskog instituta za odbrambene i bezbednosne studije.

„I to suštinski krši princip NATO-a, prema kojem sve njegove članice imaju iste obaveze i zadatke. Stoga, iskreno smatram da je nemoguće da Nemačka i Francuska jednostavno prihvate takve obaveze.

„A ako to ne urade, mislim da će to stvoriti ozbiljne probleme za sposobnost NATO-a da funkcioniše i da će imati upravo suprotan efekat, da ohrabre nekoga tamo u Moskvi da vidi da li ove bezbednosne garancije zaista nešto znače", nastavlja Ejal.

Da li je realno ili nije realno?

„Mislim da je to realna pozicija u ovoj fazi", kaže on.

„Ovo je suprotno od Budimpeštanskog memoranduma, koji je predviđao da se „mi odričemo sposobnosti samoodbrane, u ovom slučaju nuklearnog oružja, a vi nam obećavate nepovredivost naših granica." Ovde, jednostavno rečeno, vidimo poziciju „mi ništa ne dajemo, a vi nam pomažete da postanemo jači u samoodbrani", kaže on.

Ključna razlika između preporuka grupe Jermak-Rasmusen i prethodnih bezbednosnih predloga za Ukrajinu je to što se sada ne podrazumeva pristanak Kijeva na neki iznuđeni kompromis zarad obezbeđenja bezbednosti, kao što je napuštanje NATO-a ili zabranu međunarodnih vežbi na teritoriji Ukrajine, kažu stručnjaci za BBC.

„Moguće je da će svaka pojedinačna zemlja pokušati da ponudi vojnu pomoć na sopstveni način. Ali rezultat će biti zbunjujuća lista različitih garancija, neke pouzdanije od drugih, druge ubedljivije, a sve to će u zbiru stvoriti situaciju u kojoj su šanse za pogrešnu procenu veoma velike", kaže Ejal.

„Kao drugo, dokument sasvim otvoreno predviđa mogućnost direktne vojne konfrontacije Zapada i Rusije u budućnosti bez ozbiljne pripreme javnog mnjenja Zapada na takve obaveze", kaže on, sugerišući da bi u budućnosti takav pristup mogao dovesti do cepanja NATO-a na tabore država koje su spremne i na one koje nisu spremne da se bore za Ukrajinu.