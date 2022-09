Ukrajina i Rusija: „Zidovi puni bola“ - ruske ćelije za mučenje u Izjumu

Za one koji su držani u vlažnim podrumskim ćelijama priručnog ruskog zatvora u ukrajinskom gradu Izjumu, postojalo je više od jedne vrste mučenja.

On je iscrpljen, ali mu glas ne podrhtava.

„Mučili su me dvanaest dana", kaže nam.

„Tukli su me svuda. Slomili su mi ruku. Jedan Rus ju je držao, a drugi je udarao po njoj sa cevi. Tukli su me do tačke kada više ništa nisam osećao. Pržili su mi vrhove prstiju strujom - kako su samo goreli."