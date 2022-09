Rusija i Ukrajina: Ko može da bude mobilisan u Rusiji - pitanja i odgovori

Ko podleže mobilizaciji?

Da li žene mogu da budu mobilisane?

Kako se vojni obveznici dele po godinama starosti?

U prvu spadaju vojnici, starešine i zastavnici do 35 godina, mlađi oficiri do 50 godina, majori i potpukovnici do 55 godina, pukovnici do 60 godina i generali do 65 godina.