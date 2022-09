Tenis: Federer odigrao poslednji meč i oprostio se od publike u suzama

On je plakao dok je grlio Nadala i druge igrače, a onda su hiljade navijača pozdravile Federera i skandirale njegovo ime u O2 areni u Londonu.

Iako Federer nije igrao više od godinu dana, on i Nadal su poveli protiv Soka i Tijafoa, da bi kasnije izgubili (4-6, 7-6, 11-9) i Tim sveta je izjednačio ukupan rezultat u pobedama na 2-2 posle prvog dana takmičenja.

Oproštaj kakav je Federer želeo

Iako je od početka 2020. odigrao samo tri od mogućih 11 Gren slem turnira, švajcarski teniser se do jula nadao da će moći da se vrati na teren.

„Svi su tu, i dečaci i devojčice. Moja supruga me je mnogo podržavala.

„Mogla je da me zaustavi mnogo, mnogo ranije, ali nije. Pomogla mi je da nastavim i dozvolila mi da igram, što je neverovatno - hvala ti", rekao je teniser suprugi Mirki.

Koliki je Federerov značaj za tenis i navijače

Ne samo da je pomerio granice na terenu nizom rekorda, on je postao i jedan od najpopularnijih tenisera svih vremena.

On je veći od tenisa, a za neke gotovo veći i od sveta.

„Ima kvalitet, empatiju, on je super sportista, džentlmen i dobar otac. Uz to, uvek nađe vremena za fanove - jedan jedini", rekao je on za BBC.