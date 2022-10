Fudbal i kriptovalute: Krouli Taun i priča o kriptorevoluciji u Engleskoj

Pre 1 sata

Vegmi (Wagmi) je akronim koji znači 'Uspećemo u ovome' (We're All Going To Make It) i predstavlja ambiciju sličnu onoj koji imaju zajednice koje se bave rudarenjem kriptovaluta kada sanjaju o enormnom dobitku.