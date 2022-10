Rusija i Ukrajina: Da li je ruska mobilizacija zaista delimična

Pre 1 sata

Rekla je da mora hitno da mu uruči poziv za mobilizaciju zato što će do četiri sata narednog jutra morati da se javi u dom kulture gde će se okupiti regruti.

Odatle će mobilisani krenuti vozom do Čitske oblasti u dva popodne 22. septembra.

„Zvali su ga iz računovodstva i pozvali ga da potvrdi sopstvene lične detalje. On je došao, a neko iz kadrovskog mu je iznenada uručio poziv za regrutaciju."

„Navodno su pogrešili, nisu znali da on ne bi smeo da bude regrutovan", kaže Janina.

Svako ko je dobio papire, mora da se javi u regrutne centre

„Juče i danas su takvi pozivi uručivani ljudima", napisao je on na sopstvenoj na stranici na VKontakteu.

On je savetovao da takvi ljudi „naprosto obaveste predstavnike službe za regrutaciju na mestu sastanka i prilože propratne dokumente".

Cudenov je takođe napisao da „delimična mobilizacija ni na koji način ne važi za one koji, iz bilo kog razloga, nisu služili vojsku".

Uz to, svakome sa vojnom knjižicom zabranjuje se da napusti oblast ili grad u kom je prijavljen dok traje mobilizacija.

Starosne granice se razlikuju među činovima: rezervni redovi i vodnici biće mobilisani do 35. godine, mlađi oficiri do 50, a viši oficir do 55. godine.