Švedska i muzika: Prodata prava na Avićijevu muziku kompaniji zvezde grupe Aba

Pre 50 minuta

Izdvajao se od drugih pisanjem pesama sa emotivnim pop prizvukom, a probio se međunarodnim hitom Probudi me (Wake Me Up), u koje su folk i blugras zvuci pomešani sa klupskim bitovima.