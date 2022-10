Rusija i Ukrajina: Šta aneksija znači za ukrajinske oblasti

Pre 13 minuta

Kako će tačno Rusija pripojiti četiri oblasti koje su pod njenom okupacijom, ali samo delimično, kada se one nalaze usred ratne zone?

Zašto sada?

U sve četiri oblasti pod ruskom okupacijom on je raspisao takozvane referendume, koje je međunarodna zajednica osudila kao lažne i na kojima su vojnici povremeno išli od vrata do vrata da bi sakupili glasove.

Pripajanjem istočnih oblasti, kao i Zaporoške i Hersonske na jugu, on će sada moći da pošalje sveže mobilisane trupe na front za koji Moskva tvrdi da je duži od 1.000 kilometara.

Ali on takođe može da pripreti Zapadu da ne nastavlja da naoružava Ukrajinu raketama koje će se koristiti protiv teritorije koju je proglasio ruskom.

„To ne može da se pomiri sa međunarodnim pravnim okvirom; to je protivno svemu što međunarodna zajednica zastupa; to izvrgava ruglu ciljeve i principe Ujedinjenih nacija."

Baš kao Krim?

Zajedno one čine 15 odsto ukupne ukrajinske suverene teritorije.

Kakav god bio odgovor na to, ruskom lideru se očigledno žurilo da to učini, raspisavši samozvane referendume maltene bez ikakvog roka ostavljenog za njihovo održavanje.

Šta će se promeniti?

To još nije najjasnije.

Međutim, on je rekao da će Rusija smatrati čitavu Donjecku oblast delom te države.

Potpisavši oduzimanje ukrajinskog suvereniteta, on će sada proslediti sporazume o pripajanju do dva doma ruskog parlamenta na glasanje naredne nedelje, pred njegov 70. rođendan sledećeg petka.

To je značajna promena u odnosu na početak rata, kada je najavio da neće tražiti članstvo u zapadnom odbrambenom savezu sa 30 zemalja članica zbog zabrinutosti NATO-a da bi to moglo da dovede do konfrontacije sa Rusijom.