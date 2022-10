Zdravlje i deca: Neonatalna sepsa - nova pretnja koju predstavljaju superbakterije

Najbolje što su mogli da smisle je da ga leče drugom turom antibiotika, drugačijom od one korišćene u prvoj injekciji.

To je pomoglo - sve dok se nije zarazio drugom turom sepse, koju je izazvala bakterija po imenu Serratia marcesens , čest uzrok neonatalnih infekcija.

Procenjuje se da od 15 do 24 odsto svih neonatalnih smrti širom sveta izaziva sepsa.

One mogu da se zaraze ovom štetnom bakterijom pre, tokom ili posle porođaja - na primer, ako majka ima infekciju koju prenese detetu ili okruženje nije sterilno.

Pošto njihov imuni sistem još nije do kraja razvijen, bebe potom mogu da imaju problema da se izbore s njom.

Prethodno efikasni lekovi više ne funkcionišu, a život malog pacijenta gasi se uprkos svim naporima da se on spase.

UKRATKO: KAKO SPREČITI SEPSU KOD DECE

Britanska Nacionalna zdravstvena služba predlaže da se stalno vodi računa o tome da su date sve vakcine, da svaka rana ostane čista, da se antibiotici uzimaju onako kako su prepisani (da se popije doza do kraja čak i ako se pacijent oseća bolje), kao i da se vodi računa o higijeni, kao što su pranje ruku i učenje dece da peru ruke.

On je i predsedavajući Nacionalne tehničke radne grupe (NTVC) u Zdravstvenom centru za novorođennčad u Bangladešu i jedan od lekara koji je pokušao da spase Muktinu bebu.

„Neonatalna sepsa danas je jedan od glavnih uzroka bolničkih lečenja i smrti u Bangladešu. To je stravičan gubitak."

Ali kako je prekomerna upotreba antibiotika, koji su spasli tolike ljudske živote otkako su počeli da se koriste četrdesetih godina prošlog veka, na kraju nenamerno dovela do stvaranja ove superpretnje po najugroženije bebe sveta?

Problem sa superbakterijama

One se razvijaju zato što antibiotici ubijaju većinu bakterija, ali ne i sve - neke prežive, zato što imaju gene koji ih čine otpornim.

Zato kad se novorođenčad zaraze sepsom u bolničkom okruženju, bakterije odgovorne za to obično su mnogo otpornije na dostupne lekove nego kad se ona zaraze infekcijom po povratku kućama, kaže Šahidulah.

Za to vreme, međutim, prekomerne upotreba antibiotika i superbakterije koje su do toga dovele već prave haos.

„Nevidljive" bebe

Kao i u slučaju Muktine bebe, to može da znači da lekari moraju očajnički da isprobavaju lek za lekom, samo da bi otkrili da nijedan od njih ne funkcioniše.

Naglasak je bio na otkrivanju koji antibiotici se koriste za lečenje novorođenčadi sa sepsom i do koje mere je otpornost na lekove učinila ove metode lečenja neefikasnim.

Detektivi za sepsu

„Za 25 milion beba rođenih u Indiji svake godine, što je skoro ukupan broj stanovnika Australije, imali smo samo 64 studije o neonatalnoj sepsi od januara 2000. do avgusta 2018. godine", kaže Sankar.

„U istom vremenskom periodu, Pakistan je objavio 16 studija, Bangladeš šest, a Šri Lanka samo jednu. Definitivno nam treba više podataka i više praćenja da bi se to bolje proučilo."

U ovim zemljama, rezistencija na lekove možda ne dobija pažnju koju zavređuje zato što se „prioriteti u javnom zdravlju određuju na osnovu hitnosti i vidljivog rešavanja problema", kaže on.

To može da znači se složeniji kauzalni lanac, kao što je antimikrobna rezistencija koja dovodi do neonatalnih smrti od sepse, „ignoriše", kaže on.