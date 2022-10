Holivud, Amerika: Preminula indijanska glumica Malo Pero kojoj se Oskar izvinio posle pola veka

„Dok su me gledali na sceni, kako odbijam tu nagradu zbog stereotipa u filmskoj industriji i pominjem Vunded Ni u Južnoj Dakoti, to bi prekinulo bojkot medija", izjavila je.

Ali je dodala da je to bila „dobra stvar", jer je u bekstejdžu bio glumac Džon Vejn kog je čuvalo šestoro ljudi, a koji je sam hteo da je skloni sa bine, jer je bio besan i na Branda i na nju.

Malo Pero glumila je u filmovima kao što su Suđenje Biliju Džeku, (The Trial of Billy Jack), Džoni Fajrklaud (Johnny Firecloud) i Savetnik u zločinu (Counselor at Crime).