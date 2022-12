Kako naše oči mogu da menjaju boju tokom života

Pre 19 minuta

Međutim, do drugog rođendana, slike su otkrile da je postao srećan mališan sa očima iste tamnosmeđe nijanse kao i očeve, bez sivih tragova tamnosive boje sa onih ranih fotografija.

To je osobina koja često može ostaviti trajan utisak i na nas - boja očiju može čak da utiče na to koliko nekoga smatramo pouzdanim.

Ali, iznenađujuće, naša boja očiju ne ostaje uvek konstantna tokom celog života - u stvari, širok spektar spoljašnjih uticaja može da je promeni, od povreda do infekcije i oštećenja od sunca.

Da li se boja očiju bebe menja ili ne zavisi mnogo od same boje, sugerišu dokazi.

Dve godine kasnije, Ludvig i njene kolege su otkrili da je od 40 plavookih beba u studiji, 11 imalo smeđe oči do druge godine, tri su imale boju lešnika, a dve zelene.

Jedan od tragova leži u činjenici da kada bebine oči promene boju, one imaju tendenciju da postanu tamnije, a ne svetlije.

U drugoj studiji u SAD-u , koja je pratila više od 1.300 blizanaca od detinjstva do odraslog doba, boja očiju je obično prestala da se menja do šeste godine, mada je u nekim slučajevima (10-20 odsto ispitanih) nastavila da se menja tokom adolescencije i u odraslo doba.

To sugeriše genetski element sklonosti ka promeni boje očiju, primećuje Dejvid Meki, profesor oftalmologije na Institutu za oči Lajons na Univerzitetu Zapadne Australije.

„Čuo sam roditelje i njihove prijatelje kako govore: 'O, da, beba je rođena sa plavim očima, ali to će se promeniti u narednih nekoliko godina'", kaže on.

„Tamo sam i razmišljam, samo ne mogu da pronađem nikakve podatke o bilo čemu od ovoga. Našao sam ta dva rada i to su prilično male studije, ali pokazuju da se boja očiju menja."

„Pigment u vašoj kosi može se postepeno povećavati tokom vremena, a to je verovatno zato što ćelije koje prave pigment zapravo grade svoj broj i migriraju u to područje."

Možda je slična priča i za boju očiju, sugeriše on, sa većom količinom pigmenta koji se nakuplja u mesecima ili godinama posle rođenja.

„Glavni pigment u očima je melanin i način na koji se melanin distribuira daje različite boje očiju", kaže on.

„Jednostavno da ih klasifikujemo: imate plave oči, neki ljudi pričaju i o sivoj, ali zaista je to varijanta plave, onda imate kombinacije boje lešnika i zelene, a onda imate braon, a to može biti blago smeđe ili izuzetno smeđe. Sve je to povezano sa količinom melanina."