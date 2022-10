Ukrajina i Rusija: „Mirovni plan" Ilona Maska izazvao bes Kijeva

Pre 1 sata

U odgovoru na komentar jednog korisnika da je tvitovima izazvao bes mnogih Ukrajinaca, Mask je napisao: „Mislite da želim da budem popularan - nije me briga za to. Ali mi je stalo do miliona ljudi koji će umreti uzalud za ishod koji će biti gotovo isti".