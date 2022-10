Muzika: Odlazak Lorete Lin, kraljice kantrija

Mark Sevidž

BBC muzika

Pre 1 sata

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, U najveće hitove Lorete Lin spadaju „Don't Come Home A-Drinkin'", „Honky Tonk Girl" i feministička himna „The Pill"

Pevačica Loreta Lin, koja je zbog pesama o snazi i samostalnosti važila za zaštitnicu ženskih standarda u kantri muzici, umrla je u 90. godini.

Bila je poznata kao Kraljica kantrija, a pesme je zasnivala na iskustvima iz stvarnog života.

Jedna od najistaknutijih njenih pesama je autobiografska „Rudareva kći" (Coal Miner's Daughter), tu su i „Don't Come Home A-Drinkin'", „Honky Tonk Girl", kao i feministička himna „The Pill".

Porodica Lorete Lin saopštila je da je ona umrla u utorak u njenom domu u Tenesiju.

„Naša draga mama, Loreta Lin, preminula je u spokojnom snu jutros, 4. oktobra, u njenom domu, njenom voljenom ranču u Harikejn Milsu", rekli su oni u saopštenju.

Zamolili su za privatnost dok su u žalosti i dodali da će komemoracija biti najavljena kasnije.

Skromni počeci

Pevačica je rođena 1932. kao Loreta Veb u jednosobnoj drvenoj kolibi u Bučer Holou, mestu iz američke savezne države Kentaki

Bila je druga od osmoro dece.

Baš kao što će kasnije pevati u pesmi „Rudareva kći", njena porodica je jedva sastavljala kraj s krajem tokom Velike krize.

Otac je zarađivao „siromašni dolar" radeći čitavu noć u rudniku i čitav dan u polju „okopavajući kukuruz".

Porodica je zato organizovala zabavu za decu - njena majka je svirala gitaru, a otac ju je pratio na bendžu - i odrasla je na pesmama Porodice Karter.

„Propevala sam čim sam se rodila, mislim", rekla je Asošijejted presu 2016.

„Tata je imao običaj da izađe na trem gde bih pevala i uspavljivala bebe."

„On bi rekao: 'Loreta, začepi tu veliku gubicu. Čuju te svi ljudi iz okoline.' A ja sam mu rekla: 'Tatice, kakve to veze ima? Pa svi su oni moji rođaci.'"

Tinejdžerski brak

U 15. godini se prijavila za „poselo sa pitom" - gde bi lokalne devojke umesile pitu, a muškarci bi licitirali koji će od njih da osvoji i hranu i izlazak sa kuvaricom.

Loretina pita, u kojoj je umesto šećera slučajno bila so, pripala je Oliveru Linu, dvadesetjednogodišnjem vojniku, koji ju je oborio s nogu.

Mesec dana kasnije oni su se venčali i preselili u Kaster, u Vašingtonu, gde su odgojili četvoro dece.

Njen muž, kog je zvala „Du" ili „Dulitl", ohrabrivao ju je da peva profesionalno i kupio joj gitaru u robnoj kući Sirs za 17 dolara.

Ubrzo je osnovala bend, Loreta end Trejlblejzers, a u kom je svirao i njen brat Džej Li Veb.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Loreta je bila udata za Olivera „Dulitla" Lina 48 godina

Ugovor sa Ziro rekordsom potpisala je 1960. i objavila debitantski singl I'm a Honky Tonk Girl.

Pesma je bila inspirisana ženom sa kojom se Lin sprijateljila u Vašingtonu, a koju je muž ostavio zbog druge žene.

Lin je ispričala da je pesmu napisala dok se naslanjala na stari toalet u njenoj kući, a reči su joj navirale u desetominutnom naletu inspiracije.

Ona i njen muž su neumorno promovisali pesmu, vozeći se do radio stanica širom zemlje da bi gnjavili di-džejeve da je puštaju i šaljući na stotine besplatnih ploča.

Trud se isplatio.

Pesma je dospela na 14. mesto kantri top liste i Lin se preselila u Nešvil, gde je brzo potpisala ugovor za Deka rekords.

Prvi singl za Deku, po imenu Successobjavila je 1962. godine, pokrenuvši impresivni niz hitova koji se protegao sve do devedesetih.

Lin je prvi put 1966. godine izbila na prvo mesto top liste sa Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind), a u sam vrh američkih kantri lista dospela je još 15 puta.

Snimila je ukupno 60 albuma i bila nominovana 18 puta za Gremi, od kojih je osvojila tri.

Njene pesme su često opisivale raspale veze i nesrećne porodice - ali su bile neobične zato što su ispoljavale žensku vizuru u vreme kad je to bilo nečuveno u kantri muzici.

Mnoge od njih su se bavile Dultilovim neverstvima i alkoholizmom.

„You Ain't Woman Enough (To Take My Man)" i „Fist City" bile su naprasita upozorenja svakoj ženi koja razmišljala da priđe njenom mužu, dok je „I Wanna Be Free" iz 1971. fantazija o razvodu.

„Uzeću ovaj lanac oko svog prsta / I baciti ga koliko mogu da zamahnem", pevala je Lin.

„Svaka pesma koju sam napisala bila je o njemu", rekla je u dokumentarcu za BBC.

„Pružio mi je pregršt prilika."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Pevačica je imala 24 singla i 11 albuma na prvom mestu američki kantri top liste

Lin je kasnije priznala da je njihova veza znala da postane nasilna - mada je ona umela da mu uzvrati istom merom.

„Ako bi me ošamario ili udario, ustala bih i potukla se s njim kao što bih se potukla sa drugom ženom", rekla je ona u PBS-ovom dokumentarcu Američki majstori 2016.

„Kad bi me udario, ja bih udarila njega; kad bi me počupao za kosu, ja bih počupala njega. Tako je to bilo."

Uprkos njihovim nevoljama, njih dvoje su ostali zajedno 48 godina, sve do Oliverove smrti 1996.

Oda reproduktivnim slobodama

Pesme Lorete Lin, međutim, nisu govorile samo o vezama.

„Dear Sam" bila je inspirisana ženom ostavljenom kod kuće tokom Vijetnamskog rata.

„Ne shvatite me pogrešno/Znam da se bori za našu zemlju/Stvarno volim našu državu/Ali volim i mog čoveka", glasi tekst.

Tu je i pesma „The Pill", iskrena i zabavna oda reproduktivnom izboru.

„Ova stara trudnička haljina koju imam ide u smeće/Odeća koju ću nositi od sada neće zauzimati toliko mesta", pevala je zvezda.

„Mini-suknje, hot pents i gizdavi volani/O da, nadoknadiću sve one godine pre nego što sam dobila pilulu."

Iako isprva nije bila potpisana kao autorka, kasnije se ispostavilo da je učestvovala u njenom stvaranju.

Govoreći za NPR 2010, ova majka šestoro dece rekla je da je tekst pesme direktno proistekao iz njenih iskustava.

„Da sam imala pilulu, uzimala bih je", rekla je ona.

„Jer u ono vreme dok sam rađala svu tu decu, nismo imali antibebi pilule. Ili ako jesmo, ja nisam znala za njih."

Zbog teme kojom se bavi pesma, njena diskografska kuća je odložila objavljivanje singla nekoliko godina.

Kad je konačno objavljen 1975. godine, mnoge kantri radio stanice odbijale su da je puste, što ju je sprečilo da izbije na prvo mesto.

Ali, ipak je ušla u prvih pet i postala najveći krosover pop hit Lorete Lin.

U to vreme Lin je već započela profesionalno partnerstvo sa kantri zvezdom Konvejem Tvitijem.

Sa njim ej imala hitove kao što su „After the Fire Is Gone", „Louisiana Woman, Mississippi Man" i „As Soon As I Hang Up The Phone".

Udruženje kantri muzičara proglasilo ih je vokalnim duetom godine četiri godine uzastopce, od 1972. do 1975.

Lin je 1976. objavila autobiografiju, takođe naslovljenu Rudareva kći, a po kojoj je 1980. snimljen film, za koji je Sisi Spejsek osvojila Oskara za najbolju glavnu žensku ulogu.

Njena produktivnost se smanjila osamdesetih, a tokom devedesetih je najavila povlačenje.

Iako je i dalje uspevala da objavi poneki album, uključujući Honky Tonk Women iz 1993, saradnju sa druge dve pionirke kantrija Doli Parton i Temi Vinet.

U međuvremenu se posvetila hrani, otvorivši restoran po imenu Kuhinja Lorete Lin i objavivši niz kuvara u kom su se recepti mešali sa pričama iz njenog života.

Otvorila je i Ranč Lorete Lin u Tenesiju - njen ekvivalent Dolivuda Doli Parton - na kom se nalaze muzej i kamp, i koji redovno organizuje muzičke događaje.

Njenu karijeru je 2004. oživeo njen superobožavalac Džek Vajt, koji ju je ohrabrio da se vrati u studio i snimi album koji je kombinovao bučni rokerski zvuk sa sklonošću Lorete Lin ka pedal stil gitari i bendžu.

Album je pokazao da je njena pripovedačka snaga nije napustila (jedna pesma, „Ms Leroy Brown", govori o domaćici koja iz dosade krade muževljevu ušteđevinu da bi iznajmila limuzinu i pošla u terevenku) i stekao joj je novu publiku u 72. godini, kao i Gremi za najbolji kantri album.

Lin je 2013. dobila Predsedničku orden slobode, najvišu građansku počast u Sjedinjenim Državama, koji joj je uručio predsednik Barak Obama.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Loreta Lin prima Predsednički orden slobode 2013. godine

U kasnije albume spadaju Full Circle, mešavina novih pesama i obrada starih standarda, i Still Woman Enough iz 2021. godine, na kom peva u duetu sa Margo Prajs i Tanjom Taker.

Lin je prestala da odlazi na turneje 2017. posle moždanog udara, a slomila je i kuk naredne godine nakon pada kod kuće.

Ali nastavila je da nastupa i snima, i kategorički je negirala napise iz tabloida da joj je zdravlje narušeno.

„Tokom godina govorili su da sam bankrotirala, ostala bez kuće, varala muža, pila, poludela, bila smrtno bolesna, čak i da sam umrla! Sirotani ne mogu nikad da potrefe istinu", napisala je na Fejsbuku.

„Ako ti stari vragolasti tabloidi gnjave mene, to onda verovatno znači da ostavljaju nekog drugog na miru… Ali na ivici sam da ih odvedem u Grad šaketanja!"

Upravo je tom prizemnom drčnošću sticala obožavaoce u proteklih šest decenija, a ona čini i da njena muzika ostane relevantna i dan-danas.

„Volim stvaran život, jer to živimo danas", rekla je ona 2004.

„I mislim da su zbog toga ljudi kupovali moje ploče, zato što žive u ovom svetu baš kao i ja. Vidim, dakle, šta se dešava i ja to ščepam."

Za Loretom Lin ostalo je četvoro od njeno šestoro dece - Klara, Ernest i blizanci Pegi i Petsi, kao i 17 unuka i četvoro usvojenih unuka.