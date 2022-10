Kako tumačiti sat koji otkucava vreme do „sudnjeg dana"

Potom je uporedila ovaj veliki otkos istorije sa tim koliko bi kratka naša budućnost mogla da bude i ispričala nam kako su naučnici u SAD pomislili da imamo na raspolaganju svega nekoliko metaforičkih minuta do ponoći.

To je jedna moćna priča i mnogo godina sam mislio da Sat sudnjeg dana znači ovo: da njegove kazaljke predstavljaju vreme koje nam je preostalo do samog kraja.

Međutim, to nije sasvim tačno.

Ali da biste razumeli šta to tačno znači, morate prvo da poznajete priču o Satu, odakle je on potekao, kako gledati na njega i šta nam on govori o egzistencijalnoj pretnji po čovečanstvo.